«Дотяпались». Приложение Hamster Kombat кинуло игроков, обвинив их в «читерстве»

Разработчики игры Hamster Kombat поменяли накопленные игроками ресурсы на криптовалюту HMSTR и нарвались на критику со стороны игроков. Пользователи обвинили создателей «в разводе», сообщил Telegram-канал Shot .

«За полгода нажиманий по хомяку они получат несколько тысяч рублей, хотя ожидали миллионы, а некоторых активных пользователей и вовсе оставили без ничего», — написали авторы публикации.

Большинство игроков, активно приглашавших друзей в игру и выполнявших все условия, получили лишь несколько тысяч единиц местной валюты. Одна монета в игре стоит менее одного рубля, примерно 80–90 копеек.

Таким образом, большинство игроков смогут рассчитывать на суммы в районе 1,5–3 тысячи рублей. Один из игроков рассказал, что получил в игре 2044 монеты, что составляет примерно 1839 рублей.

Некоторые пользователи при раздаче монет узнали, что вообще не смогут заработать. Разработчики обвинили их в том, что они якобы использовали нечестные способы при игре, хотя те уверяют, что не нарушали правил.

«Газета.ru» также сообщила, что после того, как создатели Hamster Kombat конвертировали накопленные ресурсы геймеров в криптовалюту HMSTR, пользователи остались разочарованными.

При этом общее число токенов HMSTR на момент листинга составила 64 миллиона. По данным на 20 сентября, стоимость токена оценили в 0,0066 доллара.

Ранее в Госдуме предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat. По мнению депутатов, вокруг игры сформировался нездоровый ажиотаж. Более половины опрошенных россиян также выступили за ограничение на «тапанье хомяка» для несовершеннолетних.