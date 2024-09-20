Хомяк выходит на биржу. Как игрокам Humster Combat вывести деньги

Тапание в Humster Combat закроют в 21:00 20 сентября

Aref Taherkenareh/dpa
Фото: Aref Taherkenareh/dpa/Global Look Press

Разработчики мини-приложения в Telegram Humster Combat сообщили пользователям о скором листинге. Его запланировали на сентябрь 2024 года. Что ждать игрокам, как вывести свои деньги и что будет дальше, выяснил 360.ru.

Слухи о листинге Humster Combat в сентябре 2024

В середине сентября 2024 года разработчики игры Humster Combat сообщили о завершении первого сезона проекта.

«Первый сезон игры подходит к концу. И именно поэтому мы сделаем снимок 20 сентября, в 18:00 UTC (21:00 по московскому времени — прим. ред.)», — говорится в официальном Telegram-канале.

«Сделать снимок» означает зафиксировать прогресс всех игроков одновременно. Он станет отправной точкой для вывода токенов HMSTR за пределы игры.

Интересно

Токен — это уникальный цифровой код, который представляет собой виртуальный аналог реальных активов. Для Humster Combat создали специальный токен HMSTR.

Создатели игры сообщили о долгожданной возможности вывода токенов HMSTR из Humster Combat. Ее запланировали на 26 сентября, на 15:00 по московскому времени.

Таким образом, пресловутое «тапание хомяка» прекратится 20 сентября — но на время. Разработчики пообещали пользователям второй сезон, уже после листинга.

Telegram-канал Hamster Kombat Announcement
Фото: Telegram-канал Hamster Kombat Announcement

Как пользователи смогут вывести «накликанное» на Хомяке

На сегодня существует несколько способов вывести токены HMSTR из игры без комиссии. Это можно сделать через криптобиржи:

Также в Telegram появилась возможность открыть криптокошелек, куда можно вывести токены без комиссии. Кроме того, есть некастодиальные кошельки: Tonkeeper, MyTonWallet, TON Space и другие. На них тоже можно перевести свой заработок из игры с небольшой комиссией.

Вывод на кошелек удобен тем, кто собирается хранить криптоденьги как инвестиции. Если же пользователь хочет получить свою прибыль в рублях, ему будет выгоднее вывести токены на криптобиржи, где есть возможность продать их. Потом прибыль можно вывести на прикрепленную к аккаунту на бирже банковскую карту.

Интересно

Торги токеном HMSTR стартуют на перечисленных криптобиржах 26 сентября 2024 года.

Выбрать метод вывода можно один раз, а поменять — только в специально отведенное для этого время.

Например, одно из таких временных окон разработчики игры уже обозначили: 21 сентября, в 08:00 UTC (11:00 по московскому времени).

Telegram-канал Hamster Kombat Announcement
Фото: Telegram-канал Hamster Kombat Announcement

Сколько может стоить монета Хомяка Hamster Coin после листинга

Общее число токенов HMSTR на момент листинга составляет 64 миллиона. На сегодня стоимость токена оценили в 0,0066 доллара. Однако точная цена станет известна лишь 26 сентября.

Эксперты по информационной безопасности предупредили: будьте аккуратны в момент старта листинга, так как возможен всплеск активности мошенников.

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