Сегодня 13:20 Хомяк выходит на биржу. Как игрокам Humster Combat вывести деньги Тапание в Humster Combat закроют в 21:00 20 сентября 0 0 0 Фото: Aref Taherkenareh/dpa / Global Look Press Интересное

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Разработчики мини-приложения в Telegram Humster Combat сообщили пользователям о скором листинге. Его запланировали на сентябрь 2024 года. Что ждать игрокам, как вывести свои деньги и что будет дальше, выяснил 360.ru.

Слухи о листинге Humster Combat в сентябре 2024 В середине сентября 2024 года разработчики игры Humster Combat сообщили о завершении первого сезона проекта. «Первый сезон игры подходит к концу. И именно поэтому мы сделаем снимок 20 сентября, в 18:00 UTC (21:00 по московскому времени — прим. ред.)», — говорится в официальном Telegram-канале. «Сделать снимок» означает зафиксировать прогресс всех игроков одновременно. Он станет отправной точкой для вывода токенов HMSTR за пределы игры.

Интересно Токен — это уникальный цифровой код, который представляет собой виртуальный аналог реальных активов. Для Humster Combat создали специальный токен HMSTR. Токен — это уникальный цифровой код, который представляет собой виртуальный аналог реальных активов. Для Humster Combat создали специальный токен HMSTR.

Создатели игры сообщили о долгожданной возможности вывода токенов HMSTR из Humster Combat. Ее запланировали на 26 сентября, на 15:00 по московскому времени. Таким образом, пресловутое «тапание хомяка» прекратится 20 сентября — но на время. Разработчики пообещали пользователям второй сезон, уже после листинга.

Фото: Telegram-канал Hamster Kombat Announcement

Как пользователи смогут вывести «накликанное» на Хомяке На сегодня существует несколько способов вывести токены HMSTR из игры без комиссии. Это можно сделать через криптобиржи: Binance;

OKX;

ByBit;

Ebi.

Также в Telegram появилась возможность открыть криптокошелек, куда можно вывести токены без комиссии. Кроме того, есть некастодиальные кошельки: Tonkeeper, MyTonWallet, TON Space и другие. На них тоже можно перевести свой заработок из игры с небольшой комиссией. Вывод на кошелек удобен тем, кто собирается хранить криптоденьги как инвестиции. Если же пользователь хочет получить свою прибыль в рублях, ему будет выгоднее вывести токены на криптобиржи, где есть возможность продать их. Потом прибыль можно вывести на прикрепленную к аккаунту на бирже банковскую карту.

Интересно Торги токеном HMSTR стартуют на перечисленных криптобиржах 26 сентября 2024 года. Торги токеном HMSTR стартуют на перечисленных криптобиржах 26 сентября 2024 года.

Выбрать метод вывода можно один раз, а поменять — только в специально отведенное для этого время. Например, одно из таких временных окон разработчики игры уже обозначили: 21 сентября, в 08:00 UTC (11:00 по московскому времени).

Фото: Telegram-канал Hamster Kombat Announcement

Сколько может стоить монета Хомяка Hamster Coin после листинга Общее число токенов HMSTR на момент листинга составляет 64 миллиона. На сегодня стоимость токена оценили в 0,0066 доллара. Однако точная цена станет известна лишь 26 сентября. Эксперты по информационной безопасности предупредили: будьте аккуратны в момент старта листинга, так как возможен всплеск активности мошенников. Соблюдайте правила: Используйте только безопасные криптокошельки, например, TON Wallet или Tonkeeper;

Обновляйте ПО;

Включите двойную аутентификацию;

Не кликайте по подозрительным ссылкам;

Следите за новостями и листинге в официальном Telegram-канале игры;

Следите за активностью учетной записи на биржах.