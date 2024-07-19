Сегодня 19:09 Mortal Kombat по-думски. Почему в России собираются запретить «тапать хомяка»? IT-специалист Мясоедов: запретить Hamster Kombat реально, но нецелесообразно 0 0 0 Фото: Aref Taherkenareh/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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В Госдуме предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat. По мнению депутатов, вокруг игры сформировался нездоровый ажиотаж, люди «тапают хомяка», мечтая заработать кучу денег, но ничего не делая. Нужно ли запрещать Hamster Kombat и реально ли это технически, выяснил 360.ru.

Почему кликеры опасны Каждый занимается чем хочет, но в Hamster Kombat вовлечены дети. Запретом парламент обращает внимание родителей на проблему, ведь не все игры безопасны для несовершеннолетних, рассказала 360.ru уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Эксперты считают, что кликеры вызывают зависимость и парализуют какую-либо деятельность ребенка. Они не развивают, ничему не учат, а просто отнимают время. Кроме того, у детей появляется мания, возникают депрессивные и стрессовые состояния. Поэтому родителям следует пресекать на корню такие увлечения, убеждена собеседница 360.ru.

Известны случаи, когда психиатрам приходилось лечить от зависимости пользователей кликеров — не только взрослых, но и детей. Киберзависимость входит в одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11) от Всемирной организации здравоохранения.

Фото: Unsplash

Человек, увлеченный кликером, привыкает к мысли, что зарабатывать деньги просто — для этого нужно только нажимать кнопку. Пусть это богатство виртуальное, но для ребенка нет большого отличия от реальности. Подростки соревнуются между собой, показывают, сколько у кого на счету монет. У ребенка создается иллюзия, что стать богатым — это легко.

Интересно За запрет игры выступили 36% россиян, которые о ней уже знают, и 42% услышавших о «хомяке» впервые. Таковы результаты исследования социологического центра «Вебер». Предложение о том, чтобы играть в Hamster Kombat и другие похожие игры могли только люди старше 18 лет, поддержали 53% респондентов. За запрет игры выступили 36% россиян, которые о ней уже знают, и 42% услышавших о «хомяке» впервые. Таковы результаты исследования социологического центра «Вебер». Предложение о том, чтобы играть в Hamster Kombat и другие похожие игры могли только люди старше 18 лет, поддержали 53% респондентов.

Однако важно понимать, что даже если игру запретят, «тапание» крайне проблематично отследить. «Думаю, ко взрослым не следует применять какие-либо штрафные санкции, поскольку каждый решает, если он дееспособный, что ему делать. Странно запрещать игру. У нас же продают алкоголь, например. А игра не представляет опасности в социальном плане», — подчеркнула Волынец.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Hamster Kombat — финансовая пирамида? «Я не юрист, но по всем признакам игра Hamster Kombat напоминает финансовую пирамиду. Сама по себе валюта мини-приложения не дает возможности что-то приобрести или получить бонусы внутри игры. В других играх на заработанные коины можно купить усовершенственное оружие, скилы, другие фишки. Здесь же пользователь не получает ничего», — рассказал 360.ru эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. Разработчики «хомяка» постоянно повторяют, что когда-то монеты можно будет конвертировать в валюту — будь то биткоин или даже доллар. Это возможно в двух случаях: если на площадке появится таргетированная реклама либо люди извне начнут что-то покупать в игре. Последнее и напоминает финансовую пирамиду.

Предлагают купить за реальные деньги внутреннюю валюту игры, обещая золотые горы. Павел Мясоедов

Первые пользователи за счет таких вливаний могут получить прибыль, но последующие, вероятно, ничего не заработают. В этом риски и признаки финансовой пирамиды.

Фото: Aref Taherkenareh/dpa / Global Look Press

Можно ли заблокировать «хомяка» технически? «Гипотетически заблокировать игру на базе Telegram реально, но вряд ли кто-то будет таким заниматься. Это не первый подобный сервис, никакой Америки разработчики Hamster Kombat не открыли. Просто вокруг именно этой игры подняли шум», — отметил Мясоедов. Если запретить конкретно «хомяка», на следующий день может появиться другой, но, по сути, такой же. И все побегут туда. Запреты кликеров нецелесообразны, подчеркнул эксперт. По его мнению, часть ответственности ложится на СМИ: они должны предупреждать, что за подобными проектами ничего не стоит. «Если человек таким образом развлекается — ради Бога, если же хочет заработать — он либо дурак, либо профессиональный инвестор, который обогащается за счет спекуляций. Но последний понимает, что он рискует все потерять. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — подытожил эксперт по кибербезопасности.