Более трети россиян выступили за запрет на «тапанье хомяка»

Игру Hamster Kombat и ей подобные призвали запретить 36% россиян

Aref Taherkenareh
Фото: Aref Taherkenareh/Global Look Press

Более трети россиян считают, что игру Hamster Kombat и ей подобные необходимо запретить, а больше половины — ограничить для несовершеннолетних. Это показал опрос, организованный социологическим центром «Вебер». Результаты исследования оказались в распоряжении 360.ru.

На сегодняшний день в Hamster Kombat играют около 5% россиян, а ежедневно «тапают хомяка» примерно 2%. У 13% опрошенных есть занимающиеся этим знакомые.

За запрет игры выступили 36% россиян, которые о ней уже знают, и  42% услышавших о «хомяке» впервые. За то, чтобы играть в Hamster Kombat и другие похожие игры могли только люди старше 18 лет, выступили 53% респондентов.

На реальный заработок благодаря приложению рассчитывают и не рассчитывают примерно поровну опрошенных — по 46%.

При этом 73% россиян не верят в легкое получение прибыли и считают, что, чем он проще, тем рискованнее.

Опрос социологи провели в онлайн-режиме по методу River Sampling. На вопросы об игре ответили 1300 человек.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал о возможных проблемах со здоровьем у тех, кто слишком часто «тапает хомяка».

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