Организация «Сорок сороков» ставит перед собой задачу помогать возрождать Святую Русь. Об этом в интервью Ксении Собчак заявил координатор движения Андрей Кормухин.

«Мы считаем, что „Сорок сороков“ подошло к тому этапу, когда оно должно созидать, помогать и Русской Православной Церкви, и государству возрождать Святую Русь, где все строится на вере в Бога и почитании памяти предков», — подчеркнул он.

Ранее лидер движения заявил, что организация сформировалась вокруг православия, но она остается общественной. По его словам, «Сорок сороков» отстаивает традиционные духовно-нравственные ценности. Также Кормухин назвал православие духовным фундаментом тысячелетней православной цивилизации.