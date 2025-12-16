Долина продолжит жить в спорной квартире до решения Мосгорсуда

Певица Лариса Долина и ее семья имеют право проживать в спорной квартире в Хамовниках до решения Мосгорсуда по этому вопросу. Такое решение на заседании во вторник вынес Верховный суд.

«Сохранить право проживания Долиной и указанных в иске ее родственников в оспариваемой квартире до решения второй инстанции по иску об их выселении», — говорится в вердикте суда.

Против принудительного выселения Долиной из квартиры и передачи недвижимости Полине Лурье на слушании в Верховном суде выступил прокурор. Вместо этого он предложил обязать Долину выплатить Лурье стоимость жилья.

Сама исполнительница хита «Погода в доме» на заседании не присутствовала. Вместо этого Долина отправилась выступать на новогодний концерт в Москве.

Верховный суд оставил право собственности на недвижимость за Лурье, она встретила решение с улыбкой.