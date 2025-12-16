Долина вместо суда отправилась на новогодний концерт в Москве

Певица Лариса Долина не появилась в здании Верховного суда, где 16 декабря проходит заседание об оспаривании скандальной сделки купли-продажи квартиры. Вместо этого артистка выступит на главном новогоднем концерте в Москве, сообщил «Фонтанке» ее концертный директор Сергей Пудовкин.

По его словам, рабочий график исполнительницы хита «Погода в доме» не менялся в какую-либо из сторон. Певица выступила на «Песне года», на премии «Герои спорта», а также дала сольный концерт в Наро-Фоминске.

Информацию об отмене выступлений Пудовкин назвал ложной, но отметил, что понимает журналистов, публикующих не соответствующие действительности сведения.

«Не очень профессионально, но, уверен, хорошие просмотры», — сказал он.

Ранее стало известно, что трансляция судебного заседания ведется в режиме онлайн в соцсети. В комментариях к видео большинство интернет-пользователей поддерживают покупательницу недвижимости Полину Лурье.