Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной из квартиры

Во время слушания в Верховном суде прокурор выступил против принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры и передачи жилья Полине Лурье. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Вместо этого прокурор предложил двустороннюю реституцию, по которой Долина обязана будет выплатить Лурье сумму квартиры. По его мнению, суды пришли к правильному решению, но в процессе попрали принцип справедливости.

Судья сейчас находится в совещательной комнате, окончательное решение не вынесено.

Сама Лурье во время заседания представила свою историю покупки жилья. По ее словам, Долина хотела купить другую квартиру, заявив, что эта для нее слишком маленькая. Однако представители певицы продолжают утверждать, что та находилась под влиянием мошенников.