Верховный суд отправил дело о квартире Долиной на новое рассмотрение

Решение Хамовнического суда по иску Ларисы Долиной о признании недействительной сделки продажи квартиры москвичке Полине Лурье не устояло в Верховном суде. Высшая коллегия отправила дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Право собственности на спорную недвижимость Верховный суд оставил за Полиной Лурье.

В ближайшее время нижестоящие суды должны рассмотреть иск покупательницы о принудительном выселении Ларисы Долиной из проданной квартиры. Все вынесенные ранее судебные решения отменили.

Полина Лурье выслушала решение коллегии с улыбкой. Осознав, что квартира останется в ее собственности, она обняла адвоката Светлану Свириденко.

Заседание судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России по рассмотрению дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной прошло во вторник, 16 декабря.

В закрытии процесса судьи отказали, заявив, что тема стала самой резонансной, и даже разрешили прямую трансляцию заседания.

Выигравшая иски по отмене сделке в нижестоящих судах Лариса Долина на рассмотрение не явилась, доверив представлять свои интересы адвокату.