Верховный суд отправил дело о квартире Долиной на новое рассмотрение
Верховный суд оставил квартиру Долиной в собственности Полины Лурье
Решение Хамовнического суда по иску Ларисы Долиной о признании недействительной сделки продажи квартиры москвичке Полине Лурье не устояло в Верховном суде. Высшая коллегия отправила дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.
Право собственности на спорную недвижимость Верховный суд оставил за Полиной Лурье.
В ближайшее время нижестоящие суды должны рассмотреть иск покупательницы о принудительном выселении Ларисы Долиной из проданной квартиры. Все вынесенные ранее судебные решения отменили.
Полина Лурье выслушала решение коллегии с улыбкой. Осознав, что квартира останется в ее собственности, она обняла адвоката Светлану Свириденко.
Заседание судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России по рассмотрению дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной прошло во вторник, 16 декабря.
В закрытии процесса судьи отказали, заявив, что тема стала самой резонансной, и даже разрешили прямую трансляцию заседания.
Выигравшая иски по отмене сделке в нижестоящих судах Лариса Долина на рассмотрение не явилась, доверив представлять свои интересы адвокату.