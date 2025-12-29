Долина отказала Лурье в просьбе освободить скандальную квартиру до 30 декабря

Лариса Долина, которую по решению Мосгорсуда выселили из квартиры в Хамовниках, отказалась покинуть жилье до 30 декабря, несмотря на просьбу Полины Лурье. Об этом заявила адвокат покупательницы жилплощади Светлана Свириденко.

По словам юриста, артистка вместе с семьей намерена съехать не ранее 5 января.

«Не знаю, что у них там в голове. Ультимативно заявили, что [покинут жилье] не раньше 5-го. Будем предпринимать действия, если после этого числа ничего не случится», — развела руками Свириденко.

Мосгорсуд вынес решение о том, что народная артистка должна выехать из элитной квартиры в Хамовниках, 25 декабря. За неделю до этого Верховный суд постановил, что спорная жилплощадь должна остаться за Полиной Лурье, которая купила ее у звезды за 112 миллионов рублей.