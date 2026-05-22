Дизайнер рассказал, как собрать недорогой наряд на выпускной

Подобрать наряд на выпускной можно даже без значительных трат. Образ будет эффектным и праздничным, если сделать ставку на базовые вещи и удачные детали. Об этом рассказал дизайнер Игорь Гуляев в беседе с Национальной службой новостей .

«Я всегда говорю о том, что самое важное — иметь вкус и стиль, подобрать достойный образ можно не из серьезной ценовой категории. Нужно выбирать то, что идет именно вам, то, в чем у вас светятся глаза. Это настроение», — сказал Гуляев.

Он пояснил, что даже повседневную одежду можно превратить в праздничную с помощью аксессуаров. Юношам стоит обратить внимание на обычную рубашку, которую можно дополнить ярким галстуком, шейным платком, недорогим жилетом или подтяжками. Даже носки могут стать заметной частью образа, если их грамотно сочетать с другими деталями.

Девушкам дизайнер посоветовал сделать акцент на прическе. Гуляев добавил, что даже спокойный комплект одежды может выглядеть уместно и празднично, если человек чувствует себя уверенно.

«Это день в жизни, который нужно запомнить, поэтому надо чувствовать себя комфортно, быть собой, а не выдумывать что-то», — сказал дизайнер.

Ранее аналитики оценили средние траты российских семей на выпускной одиннадцатиклассника в 44-46 тысяч рублей. Эта сумма включила основные расходы, связанные с подготовкой к празднику и покупкой наряда для выпускника.