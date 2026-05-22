Стало известно, сколько в среднем потратят россияне на выпускные в 2026 году

В этом году российские семьи в среднем потратят на выпускной одиннадцатиклассника 44-46 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании SuperJob для РИА «Новости» , в ходе которого опросили три тысячи респондентов.

«В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32-33 тысячи рублей, родителям одиннадцатиклассников — 44-46 тысяч», — говорится в нем.

В эти затраты входят расходы на проведение выпускного вечера в школе и на праздничный наряд ребенка. Средний сбор на выпускной вечер составил 15 тысяч рублей для девятиклассников и 22 тысячи рублей — одиннадцатиклассников. В Москве эти суммы составили 17 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно, а в Санкт-Петербурге — 15 тысяч рублей и 23 тысячи.

На выпускной наряд в 11-м классе больше потратятся родители девушек. В среднем по России они обойдутся в 23,5 тысячи рублей. На юношей потратят 22,1 тысячи рублей. При этом некоторые семьи не будут покупать специальную одежду на праздник. В 9-х классах так поступит каждый пятый родитель, а в 11-х — 17% среди родителей юношей и 12% среди семей девушек.

