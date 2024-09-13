Директора авиакомпании уволили после крушения вертолета на Камчатке

Генерального директора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» уволили после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также от занимаемой должности освободили заместителя генерального директора по летной работе. Решение об увольнении приняли учредители авиакомпании.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что после крушения Ми-8 нужно сделать выводы. Он призвал досконально разобраться в обстоятельствах авиакатастрофы. По его словам, этим уже занимаются специалисты. Выводы, которые сделают эксперты, должны стать основой программы безопасности перелетов на Камчатке, подчеркнул он.

«Работать по ней обяжем все авиакомпании в регионе. Второе — кадровые решения. Они уже приняты», — добавил Солодов.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь 31 августа. Обломки воздушного судна нашли на следующий день. На борту вертолета находились 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Никто не выжил.