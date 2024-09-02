Финдиректор Российского футбольного союза разбился в Ми-8 на Камчатке

РФС сообщил о гибели финдиректора Замятина при крушении Ми-8 на Камчатке

На борту рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, он был вместе с женой, сообщила пресс-служба РФС. Организация выразила соболезнования родным и близким погибших.

Всего в вертолете находились 22 человека. В РФС напомнили, что Замятин занимал должность финдиректора с июня 2020 года, а карьеру начинал в Минэнерго России. После он работал в финансовых структурах «Газпрома».

«Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Он добавил, что союз скорбит с семьями погибших, а также окажет финансовую поддержку семье Арсения Замятина. РФС также понесет расходы на организацию похорон функционера и его супруги.

Обломки пропавшего вертолета нашли 1 сентября. Спустя два дня на месте крушения обнаружили тела всех 22 человек, которые находились на борту Ми-8. Третье сентября на Камчатке будет днем траура.