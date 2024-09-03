Росавиация проверит авиакомпанию «Витязь-Аэро» после катастрофы Ми-8

Сотрудники Росавиации приступили к проверке авиакомпании «Витязь-Аэро» после крушения ее вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года», — уточнила начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина.

Также проверку проводят следователи, представители транспортной прокуратуры и Межгосударственного авиационного комитета.

В ближайшее время специалисты МАК начнут расшифровку бортовых самописцев.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту перестал выходить на связь 31 августа. Его обломки нашли на следующий день. В результате крушения погибли 22 человека.