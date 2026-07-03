Директор Кашпировского попросил журналистов «не нести чушь» о гипнотизере

Информация о том, что Анатолий Кашпировский остался без денег и квартиры из-за жены, не соответствует действительности. Об этом сообщил «Абзацу» директор гипнотизера Сергей Рудых.

«Скажите коллегам, чтобы они не несли чушь», — добавил он.

В октябре прошлого года появилась информация о госпитализации Кашпировского из-за обострения тяжелого онкологического заболевания. Однако тогда Рудых тоже опроверг сообщения, назвав это «ересью».

В 2024 году 86-летний гипнотизер возобновил сеансы. По информации телеграм-канала Shot, тогда за четыре дня он мог заработать до шести миллионов рублей. При этом Кашпировский якобы не стал регистрировать свой бизнес и просит оплачивать сеансы либо наличными, либо переводом на карту.