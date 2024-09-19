Стало известно, сколько заработал Кашпировский за 4 дня новых сеансов в Москве

Shot: Кашпировский за четыре дня заработал около шести миллионов рублей

Анатолий Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около шести миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, 85-летний гипнотизер не стал регистрировать свой бизнес ни на свое имя, ни на имя жены.

«Каждому гостю на входе предлагают закинуть донатик, видимо, для того, чтобы ясновидящий мог более ясно увидеть все болячки своих „пациентов“», — с иронией предположили авторы сообщения.

Оплатить участие в сеансах Кашпировского, по их информации, можно либо наличными, либо — если речь идет о покупке дисков, книг или соли гипнотизера — переводом на его личную карту.

В феврале он уверял, что «гол как сокол», поскольку потерял все деньги и жилье после переезда в США. Сейчас, по словам Кашпировского, он живет в квартире, которую ему выделила Госдума.

Кроме того, гипнотизер женился на своей помощнице, которая моложе его на 20 лет.