День ветеранов боевых действий предложили сделать федеральным праздником

В «Единой России» предложили придать Дню ветеранов боевых действий статус федеральной памятной даты. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

С инициативой выступил Герой России и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, вошедший в первую пятерку списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России». По его словам, ветераны и их родственники живут во всех регионах страны, и было бы правильным учесть это.

«Ветераны и их родственники проживают во всех регионах страны, и было бы правильным учесть это. К нам обращаются сами ветераны, ветеранские общественные объединения с предложением сделать такой памятный день единым для всех россиян», — отметил Головин.

Он назвал такое решение справедливым и своевременным. Сейчас дата признана лишь в отдельных регионах, на федеральном уровне статуса не имеет.

День ветеранов боевых действий накануне отметили в ряде городов Подмосковья.