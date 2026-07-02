Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Видном

Памятное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий, состоялось на Аллее Славы в городе Видное. В мероприятии участвовали представители администрации Ленинского округа, Ассоциации ветеранов СВО, Видновского благочиния, депутаты, ветераны, активисты «Молодой гвардии», «Волонтеры Подмосковья» и неравнодушные жители.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что День ветеранов боевых действий — дань глубокого уважения всем, кто защищал национальные интересы России.

«В Ленинском округе живут ветераны разных поколений. Каждый из них — пример стойкости, силы духа и преданности долгу. Мы гордимся их трудом и делаем все, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и поддержку», — сказал глава муниципалитета.

На митинге также выступили исполняющий обязанности заместителя главы Ленинского округа Михаил Рассказов, настоятель Иосифо-Волоцкого храма поселка Развилка Петр Зорин, зампредседателя совета депутатов Валерий Черников, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Рогоза, а также мать погибшего участника СВО Александра Богданова — Татьяна.

Участники церемонии возложили цветы к памятникам воинам-интернационалистам и «Нашим матерям» и почтили память павших минутой молчания.