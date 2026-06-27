Чернышенко сообщил, что День молодежи отметят более чем в 400 городах России

День молодежи отмечают более чем в 400 городах России, сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Его обращение опубликовало Министерство просвещения .

Праздничные фестивали в этом году проходят в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». Для посетителей подготовили концертные программы, образовательные и созидательные активности.

Чернышенко напомнил, что в 2026 году Смоленск выбрали молодежной столицей России, а Ельцу присвоили статус города молодежи, именно там пройдут главные мероприятия.

«Вы достойные наследники нашей страны, наших традиций, научных и технологических достижений», — обратился вице-премьер к молодым соотечественникам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи. Он напомнил, что на плечах молодого поколения лежит ответственность за будущее страны.