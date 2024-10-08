Дело создателя паблика «Дореволюционный советчик» дошло до суда

Хамовнический суд Москвы рассмотрит дело создателя паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова, которого обвиняют в повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

Расследование по делу уже завершили. Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

«Заседание назначено на 17 октября 10:00», — уточнили в суде.

Малахова арестовали в феврале, в квартире провели обыск. По информации СМИ, причиной стала публикация в его Telegram-канале.

По данным картотеки суда, Малахова обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко также заподозрили в дискредитации российской армии. Девушка плюнула на плакат с призывом заключать контракт на военную службу. За это ее оштрафовали.