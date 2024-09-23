Студентку ВШЭ оштрафовали за осквернение плаката о службе по контракту

Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту в ВС России

Московский суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат с призывом заключать контракт на военную службу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В одном из баров в Москве Дорошенко плюнула в плакат, который информировал о службе по контракту в Вооруженных силах России, чем привлекла внимание «средств массовой информации и неограниченного круга лиц».

Суд вынес решение, что девушка совершила публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

На заседании подсудимая призналась, что не отдавала себе отчет в действиях из-за состояния сильного алкогольного опьянения. Сумма штрафа девушке неизвестна, однако максимальное наказание для физических лиц по части первой статьи 20.3.3 КоАП — 50 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал блогера Варламова* за публикации без плашки иноагента.

*Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.