Дефицит кадров в Херсонской области снизился до 1,9 тысячи

Сальдо: в Херсонской области не хватает специалистов с высшим образованием

Фото: Pxhere

Херсонская область восстанавливается, но одним из ключевых вызовов остается нехватка квалифицированных кадров. Как рассказал губернатор Владимир Сальдо ТРК «Таврия», сейчас регион нуждается в 1,9 тысячи специалистах. Тем не менее, это на 600 человек меньше, чем в начале года.

«Самым большим спросом пользуются профессии, требующие высшего образования. Таковых из заявленных работодателями — 72%», — отметил он.

Нужны врачи, учителя, работники в сферах экономики, промышленности и сельского хозяйства. Сейчас Херсонская область принимает активные меры для решения кадрового голода. Как признался Сальдо, специалисты едут в регион, но не так активно, как хотелось бы.

Регион продолжают восстанавливают. Ранее глава Мордовии Артем Здунов посетил подшефный Каланчакский округ, где вместе с губернатором Владимиром Сальдо убедился в высокой динамике восстановительных работ. Здунов назвал темп хорошим, несмотря на сложные условия. На данный момент республика инвестировала в развитие региона уже 51 миллион рублей.

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