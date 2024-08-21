Глава Мордовии посетил Каланчакский округ Херсонской области

Глава Мордовии Артем Здунов посетил подшефный Каланчакский округ Херсонской области и встретился с губернатором Владимиром Сальдо. Об этом сообщила пресс-служба мордовского правительства.

Они проинспектировали работу мордовских ремонтно-строительных бригад, выполняющих задачи в регионе. Здунов назвал темп хорошим, несмотря на сложные условия.

Делегаты привезли гуманитарную помощь и посылки от родных для участников специальной военной операции.

Одним из Героев России, представляющих Мордовию, в 2022 году стал ефрейтор Давид Малыйкин. На награждении в Кремле от переизбытка чувств военный растерялся, и его поддержал лично Владимир Путин, подойдя к нему и сказав: «Не спеши, спокойно, здесь все свои». Эти кадры попали в официальную трансляцию.