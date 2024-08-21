Мордовия продолжит восстановление Каланчакского округа Херсонской области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: Глава Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

Глава Мордовии Артем Здунов посетил подшефный Каланчакский округ, где вместе с губернатором Владимиром Сальдо убедился в высокой динамике восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба главы Херсонской области.

В создание новой инфраструктуры в округе и восстановление старой Мордовия инвестировала уже 51 миллион рублей. Там запустили 10 артезианских скважин, две канализационные насосные станции, отремонтировали МФЦ, построили детскую площадку и заменили оборудование в 15 социальных учреждениях.

Главы регионов посетили Каланчакскую центральную районную больницу, где работают в том числе и мордовские врачи.

Также Здунов и Сальдо высадили сосны, привезенные из республики. Губернатор Херсонской области назвал их символом крепкой дружбы между регионами.

Мордовская делегация привезла гуманитарную помощь жителям и участникам СВО.

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