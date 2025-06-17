Дату оплаты услуг ЖКХ предложили перенести

Срок выставления счета и оплаты жилищно-коммунальных услуг следует перенести на пять дней вперед, чтобы сократить недоимки. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил такие поправки к законопроекту правительства, сообщил РИА «Новости» депутат Сергей Колунов.

В первом чтении нижняя палата парламента одобрила законопроект в 2023 году. С тех пор профильный комитет, зампредом которого является Колунов, готовил его к новому этапу рассмотрения.

«Поправками ко второму чтению предлагается изменить срок оплаты услуг ЖКХ с „до 10 числа месяца“ на „до 15 числа месяца“. Фактически мы передвигаем сроки оплаты на пять дней. Делается это для удобства и комфорта наших граждан», — сказал он.

Депутат напомнил, что на многих предприятиях зарплату начисляют 12-го или 15-го числа. Изменение сроков уплаты, по его мнению, позволит сократить задолженность по ЖКХ.

Дополнительное время получат управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Им авторы поправок предложили дать еще пять дней на расчеты при начислении платы.

Очередное повышение тарифов ЖКХ намечено на июль. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина сообщила, что счета вырастут в среднем на 12%.