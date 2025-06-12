Платежи ЖКУ вырастут с 1 июля в среднем на 12%

Ежемесячные платежи за ЖКУ вырастут в России с 1 июля в среднем почти на 12%. Об этом агентству «Прайм» рассказал аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Тарифы в разных регионах вырастут по-разному — от 8,6% до 21,1%. В большинстве субъектов рост платежей составит более 10%, исключение — Республика Алтай, Чеченская Республика, Амурская область и несколько северных регионов.

«В текущей апрельской версии прогноза Минэкономразвития рост платежей за коммунальные услуги на 2025 год запланирован на таком же уровне, что и в предыдущей версии прогноза от сентября прошлого года. А вот показатели на 2026–2027 годы уже существенно повышены», — сообщила аналитик.

Из этого следует, что в последующие годы коммунальные платежи продолжат расти более низкими, но существенными темпами, резюмировала Чуркина.

Депутат Госдумы Александр Якубовский объяснил сложность ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он заявил, что ждать понижения тарифов — это утопия.