Россиянам закроют лазейку оплаты воды через расчет по нормативу
Минстрой повысит плату за потребление воды без использования приборов учета
Минстрой прикроет возможность обходить повышение тарифов на коммунальные услуги за счет оплаты потребления воды по нормативу. Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным издания, ведомство разработало проект постановления, повышающий плату за потребление воды без использования приборов учета.
В случае отсутствия счетчика сейчас плата рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5. В документе говорится, что для стимулирования установки приборов учета его недостаточно. Поэтому Минстрой предложил увеличить размер повышающего коэффициента до трех.
Повышение тарифов должно обеспечить инвестиции в недофинансированное ЖКХ в отсутствие массированных инфраструктурных государственных расходов в условиях жесткого бюджета.
Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ с 1 июля проиндексируют в среднем на 11,9%. Конкретный уровень повышения зависит от региона.