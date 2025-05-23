Эксперт по ЖКХ Федорук заявил, что отопление станет самой дорогой услугой после повышения тарифов

С июля 2025 года отопление станет самой дорогой услугой ЖКХ. Рост тарифов будет отличаться для различных услуг — от шести до 12%. Об этом заявил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с «Абзацем» .

Кроме того, могут увеличиться расходы на содержание многоквартирных домов, взимаемые управляющими компаниями. А вот повышение стоимости водоснабжения, по мнению специалиста, будет не так заметно для граждан.

Поскольку расчет тарифов находится в ведении местных властей, цена будет варьироваться в зависимости от региона. Например, в северных районах рост стоимости отопления будет более значительным, чем в других частях страны.

Кроме того, следует быть внимательными: появились сообщения о мошенниках, которые рассылают фальшивые платежки с долгами по коммунальным услугам, подбрасывая их в почтовые ящики.