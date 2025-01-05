Часть украденных у россиян денег аферисты передавали ВСУ

Сотрудники украинских кол-центров направляли украденные у россиян деньги на финансирование ВСУ, причем не менее 40% от похищенного. Об этом РИА «Новости» заявил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.

По его словам, не менее 40% украденных у россиян денег тратится на финансирование украинской армии.

«Все эти кол-центры „крышуются“, естественно, спецслужбами. Если кто деньги не платит за эту „крышу“, с ними быстро расправляются», — сказал Силантьев.

В декабре 2024 года сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали группу украинцев, создавших в России компанию Sincere Systems Group, по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Деньги они отправляли на разные криптовалютные биржи, а часть средств передавали ВСУ.

Ранее одной из жертв телефонных мошенников стала доверчивая пенсионерка из Москвы, которая лишилась 146 миллионов рублей