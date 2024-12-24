МВД и ФСБ задержали группу украинцев за многомиллионное мошенничество

Сотрудники МВД в нескольких регионах совместно с Федеральной службой безопасности задержали более 30 организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель полиции Ирина Волк .

По данным следствия, группа выходцев с Украины в 2020 году создала в России фирму с представительствами в разных регионах. Злоумышленники приглашали людей на семинары и убеждали их инвестировать в бизнес, обещая доход до 30% в месяц. В электронных личных кабинетах жертв отражался их растущий баланс, но вывести деньги мошенники не позволяли, объясняя это якобы аудитом в компании.

Деньги, полученные от потерпевших, аферисты отправляли на разные криптовалютные биржи и в том числе помогали ВСУ. Всего у россиян они выманили таким способом более 100 миллионов долларов.

В шести регионах прошли обыски. У мошенников изъяли деньги, документы, компьютеры, рекламные брошюры и другие возможные доказательства по делу. Двоих предполагаемых организаторов заключили под стражу.

Ранее в Краснодаре задержали местного жителя, скупавшего краденые аккаунты с «Госуслуг» и продававшего сим-карты россиян украинским мошенникам.