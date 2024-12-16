Телефонные мошенники отняли у московской пенсионерки 146 миллионов рублей

Телефонные мошенники отняли у пожилой жительницы Москвы 146 миллионов рублей, убедив женщину, что деньги с ее счетов якобы уходят на нужды ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В начале декабря 83-летней женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что с ее счетов якобы кто-то пытается перевести деньги ВСУ и ей грозит уголовное дело. Испугавшейся пенсионерке предложили «сотрудничать со следствием».

Около недели она снимала деньги и передавала их курьеру во дворе. Только потом поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В октябре студентка из Москвы пришла в гостиницу и подожгла в ней номер. Свой поступок она объяснила тем, что это ее убедили сделать телефонные собеседники, заявив, что таким образом она якобы сможет помочь поймать мошенников.