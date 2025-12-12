Часть пенсионеров получат выплаты за январь в декабре

«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно в конце декабря», — процитировало его РИА «Новости».

Министр отметил, что это коснется значительного количества пенсионеров. В первую очередь речь идет о тех, кому перечисляют выплаты на банковскую карту. Им средства переведут досрочно за все новогодние каникулы. Для тех, кто получает пенсию через «Почту России» график начислений не поменяется.

С января страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,6%. В среднем выплаты вырастут почти на две тысячи рублей, достигнув 27,7 тысячи. Согласно информации Социального фонда, прибавку получат свыше 38 миллионов человек.

Ранее стало известно, что социальная пенсия в следующем году вырастет до 16,6 тысяч рублей. Ее получают россияне, которые по разным причинам не могут работать.