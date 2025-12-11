Путин заявил, что с января страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%

Страховые пенсии по старости в России с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, отметив, что рост превысит ожидаемую инфляцию по итогам 2025 года, сообщила пресс-служба Кремля.

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года», — сказал он.

Как подчеркнул глава государства, увеличение пенсий соответствует задачам майского указа 2024 года. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионера. Финансирование этих мер заложено в федеральный бюджет и бюджет Социального фонда, доходная база которого, по словам Путина, укрепляется благодаря росту реальных зарплат.

Президент также связал решения по повышению доходов пенсионеров и бюджетников с общей экономической динамикой. Он отметил, что работа по улучшению качества экономики и борьбе с теневым сектором позволяет получить дополнительные бюджетные доходы для социальных задач. Рост зарплат, по его мнению, стимулирует внутренний спрос и развитие производств.

В своем выступлении Путин привел данные по снижению уровня бедности: с 42 миллионов человек (29%) в 2000 году до 10 миллионов человек (7,2%) по итогам 2024 года. Текущая динамика сохраняется, что соответствует цели снизить уровень бедности до менее 7% к 2030 году и до менее 5% — к 2036 году.