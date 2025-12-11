Социальная пенсия россиян в 2026 году вырастет до 16,6 тысячи рублей

В 2026 году средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» по итогам собственного анализа открытых данных.

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») ранее сообщил агентству, что с 1 апреля социальную пенсию в России увеличат на 6,8%.

С этого момента, как полагает агентство, размер социальной пенсии в нашей стране составит 16,6 тысячи рублей.

Социальную пенсию получают россияне, которые по разным причинам не могут работать. Это могут быть пожилые люди, инвалиды или те, кто потерял кормильца. Пенсия назначается, если у человека не хватает страхового стажа и минимального количества пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей. Депутат Сергей Миронов отметил, что минимальная пенсия сегодня составляет около 13,3 тысячи рублей. Это меньше прожиточного минимума пенсионера.