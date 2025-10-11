Часами играет в онлайн-игры: вот чем занят Асад в Москве

Zeit: Асад живет с семьей в Москва-Сити и проводит часы за онлайн-играми

Семья бывшего лидера Сирии Башара Асада живет в трех квартирах в комплексе Москва-Сити, а сам политик проводит время за онлайн-играми. Об этом сообщило немецкое издание Zeit .

Иногда Асад самостоятельно посещает торговый комплекс на первом этаже ЖК. Также он выбирается в загородный дом в Московской области, его безопасностью занимается частная охранная компания.

По предварительным данным, всего семья Асада владеет двумя десятками квартир в элитном жилом комплексе.

В 2024 году Асад вынужденно оставил пост президента и улетел из Сирии в Москву, где ему дали политическое убежище. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать просьбу новых сирийских властей выдать им Асада.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов упрекал Асада в отсутствии помощи населению России и напомнил, что «суд совести еще никто не отменял».