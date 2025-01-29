В Кремле отказались комментировать просьбу Сирии о выдаче Асада

Песков не стал комментировать просьбу Сирии о выдаче Асада и компенсациях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о требованиях сирийских властей о компенсациях и выдаче бывшего президента Башара Асада. Об этом он сообщило РИА «Новости» .

«Нет, я это оставляю без комментариев без каких-то либо», — сказал официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что диалог с властями Сирии продолжится.

Ранее сирийское агентство Sana заявила, что во время первого визита российской делегации после смены правительства в стране представители Дамаска попросили у России компенсацию «для восстановления доверия» и выдачу бывшего сирийского лидера Башара Асада.

До этого новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управление портом Тартус в Средиземном море. По мнению правительства, это пойдет стране на пользу, так как рабочие вернутся под местное управление и доходы от управления портом будут поступать в бюджет Сирии.