«Суд совести никто не отменял». Асада обвинили в нежелании помогать россиянам

Бывший президент Сирии Башар Асад, который получил политическое убежище в России, мог бы начать помогать россиянам в знак благодарности. Об этом в беседе с изданием «Газета.ru» заявил в депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности России тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям», — отметил депутат.

Однако, по его словам, ни Асад, ни представители украинской элиты, которых Россия приняла еще в 2014 году, в этом особо не замечены. При этом, как считает Кузнецов, они упускают возможности и теряют драгоценное время.

«Суд совести и истории никто не отменял», — подчеркнул народный избранник.

Ранее стало известно, что сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, который после госпереворота бежал в Россию, Александр Янукович получил гражданство РФ. При этом еще в 2014 году он основал компанию по управлению финансово-промышленными группами в Санкт-Петербурге.