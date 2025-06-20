Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его передачу государству

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче аэропорта в доход государства. Об этом со ссылкой на информацию из картотеки арбитражных дел сообщило РИА «Новости» .

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Каменщика Дмитрия Владимировича», — указали в инстанции.

В январе судебные органы наложили арест на все активы группы компаний аэропорта, после того как выяснилось, что они находятся под влиянием резидентов иностранных государств.

На этой неделе Арбитражный суд Московской области постановил изъять в пользу государства 100% акций ООО «ДМЕ Холдинг» бизнесмена Дмитрия Каменщика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ПМЭФ-2025 отказался комментировать вопрос о национализации аэропорта Домодедово.