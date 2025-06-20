Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его передачу государству

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче аэропорта в доход государства. Об этом со ссылкой на информацию из картотеки арбитражных дел сообщило РИА «Новости».
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Каменщика Дмитрия Владимировича», — указали в инстанции.
В январе судебные органы наложили арест на все активы группы компаний аэропорта, после того как выяснилось, что они находятся под влиянием резидентов иностранных государств.