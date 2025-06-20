Песков отказался комментировать передачу аэропорта Домодедово государству

Вопрос о национализации аэропорта Домодедово решается в судебном порядке, Кремль не комментирует его. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это судебное решение. Мы традиционно его не комментируем», — сказал представитель Кремля.

Арбитражный суд Московской области 17 июня постановил изъять в пользу государства 100% акций ООО «ДМЕ Холдинг», контролируемого бизнесменом Дмитрием Каменщиком. Участник судебного процесса заявил агентству, что компания с 2024 года владеет активами аэропорта Домодедово.

В январе 2025 года судебные органы наложили арест на все активы группы компаний аэропорта, после того как выяснилось, что они находятся под влиянием резидентов иностранных государств.