Бывший шеф-дизайнер BMW M получил гражданство России

Бывший шеф-дизайнер BMW M Пьер Леклерк получил российское гражданство, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Леклерк родился в 1972 году в Бельгии.

Согласно данным ТАСС, бельгиец 13 лет проработал в BMW — с 2000 года. Дизайнер отвечал за облик BMW X5 и X6. Кроме того, Леклерк стал шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. После этого он продолжил карьеру в автоконцерне Great Wall Motors и в компании KIA.

Ранее российское гражданство захотели получить юная испанка Люсия и внук Шарля де Голля. Школьница написала письмо Путину, где призналась, что любит Россию и ее народ. Де Голль же отмечал, что в будущем может выбрать страну как постоянное место жительства.