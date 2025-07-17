Судебные приставы изъяли около 30 коз у фермера Валерия Аникеева, живущего в столичном районе Бутово. Об этом сообщили «Известия» .

В октябре прошлого года Зюзинский суд Москвы запретил Аникееву держать крупный рогатый скот, пока он не выполнит санитарных и ветеринарных требований. Сам фермер заявил, что соблюдает закон, а кампанию против него развернул сосед-наркоман, и выразил уверенность, что коз у него никто не заберет.

Корреспондент рассказал, что животные спокойно забрались в транспортный вагон. Предположительно, их передадут в зоопарк.

В декабре Аникеев выиграл иск против «аферистов», которые хотели получить от него компенсацию в 300 тысяч рублей за якобы пожеванные козами кусты.