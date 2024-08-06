Муж Бакальчук заявил о скором отстранении жены от управления Wildberries

Муж Бакальчук Владислав заявил, что его жену тоже отстранят от Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления компанией, предрек своей супруге ту же участь. Об этом он заявил в Telegram-канале .

Владислав напомнил, что Wildberries закончил объединение с оператором Russ в ООО «РВБ» 5 августа. Татьяна не прислушалась к предупреждениям мужа и советам друзей и знакомых, которые пытались объяснить ей, что «этот шаг является огромной ошибкой».

«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — написал Бакальчук.

По его словам, теперь их семейный бизнес перешел в руки «недобросовестных партнеров». Он решил контактировать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами в рамках арбитражных судов. Адвокаты уже отправили досудебные претензии, в которых потребовали аннулировать передачу домена «Вайлдберрис» новой компании «РВБ».

Ранее Татьяна Бакальчук объявила о разводе. Она подала иск в суд на мужа. Женщина объяснила, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с Russ.

Владислав Бакальчук до этого пожаловался на отстранение от управления маркетплейсом. Он обратился к чеченскому главе Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате компании. Основательница Wildberries Татьяна опровергла эти данные.