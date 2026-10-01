«Работа.ру»: 58% россиян планируют найти подработку до конца 2026 года

Найти подработку до конца 2026 года планируют 58% россиян, а 72% искали дополнительный заработок хотя бы раз. Об этом сайту «Известия» сообщил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Эксперт сослался на результаты сентябрьского исследования и отметил, что многие соискатели уже ведут несколько проектов или работают как самозанятые. Тем не менее они продолжают искать места по трудовому договору ради стабильности и социальных гарантий.

По оценке Ветеркова, рост числа резюме связан с желанием найти надежную работу. При этом ситуация на рынке усложнилась: предложений стало меньше, средняя конкуренция выросла до пяти резюме на место, а в отдельных отраслях — до 300–800 откликов. Кроме того, работодатели начали снижать зарплатные предложения, в особенности для младших специалистов.