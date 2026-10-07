В Крыму подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель Крыма», который проводится уже третий год подряд по распоряжению Совета министров региона. Об этом сообщил руководитель центра «Мой бизнес» РК Владислав Ганжара в беседе с телеканалом «Крым 24» .

По его словам, в конкурсе регулярно участвуют свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса. В прошлом году победителей награждал лично Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В 2026 году конкурс включает девять номинаций: производство, торговля, услуги, индустрия гостеприимства, семейный бизнес, креативные индустрии, лучший молодой предприниматель, лучший самозанятый и лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму выбрали лучших предпринимателей, среди которых есть ветераны специальной военной операции. Например, гендиректор учебного центра БПЛА Максим Даниелян был признан лучшим в сфере инноваций, а Андрей Ткаченко из Симферополя занимается строительством будок для животных.