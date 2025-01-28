Более 200 иностранных НПО стали нежелательными в России

С начала года в список нежелательных в России попали уже пять западных неправительственных организаций, а за прошлый год их было 71. Об этом сообщил замначальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров, которого процитировало РИА «Новости».
«На сегодняшний день принято решение в отношении уже 205 иностранных и международных организаций о признании их деятельности нежелательной», — добавил он.
Накануне в России внесли в такой список французскую организацию «Независимый институт философии». На его конференциях продвигали русофобские и антироссийские идеи, а чтобы присоединиться к нему, требовалось выступать против специальной военной операции, отметили в Генпрокуратуре.
До этого нежелательной признали американскую организацию Help Heroes of Ukraine, созданную украинской диаспорой в США и финансировавшую ВСУ.
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