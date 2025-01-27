Французский «Независимый институт философии» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России по результатам проверки решила признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Независимый институт философии», основанной в Париже в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Своими задачами институт называл продвижение исследований в направлениях философии и гуманитарных наук, а также поддержку свободной критической мысли на русском языке. Однако на конференциях, которые проводил институт, продвигались русофобские и антироссийские идеи.

«Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противниками специальной военной операции», — отметили в прокуратуре.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова предложила жестко наказывать иностранцев за проявление русофобии, приравняв ее к экстремизму.