Организацию Help Heroes Of Ukraine признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России американскую неправительственную организацию Help Heroes Of Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По ее данным, структуру Help Heroes Of Ukraine в феврале 2022 года основали представители украинской диаспоры. Организация занимается финансированием ВСУ — она собирает и направляет подразделениям снаряжение, экипировку, автомобили, БПЛА, средства связи и личной защиты.

«Финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США», — отметили в пресс-службе.

Главное представительство организации находится во Львове, оно аккумулирует поступающую из США так называемую гуманитарную помощь для украинской армии. Также отделения Help Heroes Of Ukraine есть в Киеве, Кременчуге и Николаеве.

Ранее нежелательной признали деятельность американской НПО Recorded Future. Структура активно взаимодействует с ЦРУ и занмается информационной поддержкой пропагандистской кампании Запада против России.