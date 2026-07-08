Авторское право под вопросом. Возможен ли общественный контроль ИИ

Юрист Осипов: вопрос авторского права на ИИ-контент обсуждается несколько лет

Вопрос того, кому должно принадлежать авторское право на результаты работы искусственного интеллекта, обсуждается уже несколько лет. Об этом ведущей Регине Понамаревой в эфире 360.ru рассказал юрист Виктор Осипов.

Он объяснил, что пока совершенно непонятно, кто будет нести ответственность за сгенерированный нейросетями контент и кто будет пользоваться авторским правом. По его словам, в сфере кино и книгоиздания уже серьезно задаются этим вопросом.

«Понятно, что это потребует долгой доработки. Возможно, будут у нас и суды, и какие-то инициативы законодательные, и разъяснения Верховного Суда», — подчеркнул эксперт.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. В документе дали определения основным терминам и уточнили основные принципы правового регулирования в сфере нейросетей.