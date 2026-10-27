Эксперты Роскачества отметили, что неправильное хранение шин снижает управляемость авто

Неправильное хранение покрышек приводит к их деформации и снижает управляемость автомобиля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскачества сообщил RT .

Срок службы шин составляет от двух до пяти сезонов, однако солнечные лучи, химикаты и перепады температур ускоряют их износ. Из-за этого материал теряет эластичность, а металлический каркас искривляется.

Перед отправкой на хранение колеса рекомендовали вымыть щелочным очистителем, очистить от грязи и камней, высушить и обработать средством для чернения шин.

Упаковывать резину лучше в воздухопроницаемые чехлы из спанбонда или водоотталкивающие материалы, чтобы избежать конденсата. Эксперты посоветовали не держать покрышки в квартирах и на неутепленных балконах, а в гараже или подвале размещать их минимум в метре от отопительных приборов.